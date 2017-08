YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler Belediyesi yaşanabilecek olası afetlere hazırlanıyor

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından, 17 Ağustos 1999 yaşanan depremin 18'inci yıl dönümünde, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde deprem sergisi ve 'Milad Marmara Depremi' konulu söyleşi düzenlendi.

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (EFEKOM) tarafından açılan sergide deprem sonrası ve yapılan kurtarma çalışmalarından fotoğraflar sergilendi. Düzenlenen sergiye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kurukaya Dalar, TMMO İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mutlu Bilgin, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Efeler Belediyesi başkan yardımcıları ve birim amirleri, EFEKOM üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, depremin bir doğa felaketi olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Günay, "Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ev alırken evin manzarasına değil evin sağlamlığına bakmalıyız. Aydın'da ki kırıklar çok büyük bir depremi tetikleyecek kırıklar değildir. En fazla 6.3,6.5 gibi depremler yaşanabilir ama biz her şeye rağmen depreme hazırlıklı olmalıyız. Yaşanılan felaketleri sadece yaşanan tarihlerde değil her zaman hatırlamalıyız" dedi.



Depremin doğal bir olay ve ülkemizde kendisini sık sık hatırlattığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,"Deprem ülkemizin bir gerçekliğidir. 1999 depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Bu sergi ve yapacağımız eğitimlerle deprem felaketine dikkat çekerek farkındalık yaratmak istedik. Aydın'ın birinci derece deprem kuşağı olması nedeniyle son günlerde yaşadığımız Bodrum merkezli depremler toplumdaki afet bilincinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Deprem öldürmez, bina öldürür diye bir gerçek vardır. Belediyemiz sorumluluk alanında inşaatlar yapılmadan önce jeolojik etüt çalışmaları yaptırılmaktadır. Sıvılaşma riski olan alanlarda çimento enfeksiyonu, zemin ıslahı gibi çalışmalar uygulanmaktadır. Depreme dayanıklı projesine uygun olarak yapılan inşaat çalışmaları denetlendikten sonra yapı kullanma izni belgeleri verilmektedir" ifadelerini kullandı.



Efeler Belediyesi'nin deprem ve afetler ile ilgili hazırlık çalışmalarından bahsederek özel bir arama kurtarma ekibi oluşturduklarını belirten Başkan Özakcan," Efeler Belediye Meclisimizce çıkarılan Afet Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği ile belediyemiz bünyesinde, Afet Koordinasyon Merkezi'ni (EFEKOM) kurarak, afet anında belediyemiz birimleri arasında sağlıklı bir şekilde acil durum ve afet yönetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kısa adı EFAK olan ve ilk etapta 40 kişilik gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi kurulmuştur. Kurulan bu ekibin arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği başta, bir adet arama kurtarma aracı, 65 ayrı cins ve özellikte arama kurtarma malzemesi belediyemizce satın alınarak EFAK ekibimize teslim edilecektir" dedi.



Afetleri en az zararla atlatmak için eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Özakcan, "Afet farkındalığını artırmak amacıyla ilk etepta 327 personele AFAD tarafından Afet Bilinci eğitimi verilmiştir bu eğitimlerde birey aile olarak afet öncesi afet sırasında ve sonrasında yapılması veya yapılmaması gerekenler ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Ayrıca personelimize ilk Yardımcı eğitimi verilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımıza da belediyemiz öncülüğünde deprem ve afetler ilgili seminerler, eğitimler düzenlenecektir. Kısacası Deprem ve afetlerle ilgili çalışmalarımız gelişerek devam edecektir" sözleri ile belediyenin hazırlık ve çalışmalarından bahsetti.

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin güçlü bir arama kurtarma alt yapısının olduğunu belirten Arama Kurtarma Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki," Afet kanunlarında, vatandaşlar sadece 'afetzede' olarak yer alıyor ve vatandaşlara sorumluluk verilmiyor. Yasalarda yerel yönetimlere ise büyük sorumluluk düşüyor. Efeler Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza attı. Bu projede yerel yönetim öncü, halk da katılımcı oluyor" dedi.

Konuşmalardan sonra ilk yardım ve afet bilinci eğitimi alan kişilere sertifikaları verilerek sergi gezildi. Sergi açılışının ardından 17 Ağustos 1999 Depremi Arama ve Kurtarma Saha Sorumlusu A. Serdar Demirel, ' Milad Marmara Depremi' konulu söyleşi ile katılımcılara depremi ve tecrübelerini anlattı.

