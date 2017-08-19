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ADÜ'nün zeytinleri medyaya taşınıyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 08:21
ADÜ'nün zeytinleri medyaya taşınıyor
ADÜ'nün zeytinleri medyaya taşınıyor

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde TRT Avaz Panorama programına konuk olan Adnan Menderes Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, bu kez zeytinyağı dosyası çekimleri için ADÜ'ye gelen TRT Avaz Ekibini, makamında ağırladı.
Ziyarette ADÜ Genel Sekreter v. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, TRT Avaz Panorama Program Yapımcısı Fikret Karakaya ve yönetmen Ferhad Öztürk yer aldı.
Aydın'ın tescilli ürünü zeytine dair gerçekleştirilen röportajda, Rektör Prof. Dr. Bircan düzgün üretilmiş, nitelik olarak kaliteli zeytinyağının sağlık açısından çok değerli bir ürün olduğunu ifade ederken, "Aydın ili şu anda zeytin ağacı sayısı açısından Türkiye'de birinci, biz de üniversite olarak bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 8 yıldır üniversitemizin Çine Meslek Yüksekokulunda doğal olarak yetiştirdiğimiz ve topladığımız zeytinlerle, organik yağımızı üretiyoruz." dedi.
Kendisinin de Gıda Mühendisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bircan, "Üniversitemizin Tıp, Gıda ve Ziraat Fakültesindeki öğretim üyeleriyle beraber bu işin bilimsel yönünü ortaya koyacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerimiz var. Zeytinyağının marka değerinin arttırılması için zeytin ve zeytin ürünlerine teşviklerin de arttırılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Araştırma Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde Türkiye çapında bir sertifika programı açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Bircan, "Zeytinyağı Tadım Testi diyebiliriz bu programın adına. Biz buna öncülük yaptık, ilk defa Üniversite olarak farklı yerlerden gelen, farklı şehirlerde üretilen zeytinyağlarının tadım testini yapıyoruz ve sertifikalandırıyoruz." dedi.
Üniversitedeki zeytinlerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve halka arz edilmesi safhalarının hepsini gerçekleştirdiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Bircan "Zeytinyağı doğru ellerde doğru şekilde üretilirse insan sağlığı için mükemmel bir nimettir." diyerek röportajı sonlandırdı.
TRT Avaz ekibi daha sonra Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu ile kampüs içindeki zeytin ağaçlarını inceleyerek, Tunalıoğlu'dan bilgiler aldı. İncelemelerin sonrasında Çine Meslek Yüksekokulundaki üretim tesislerini gezen ekip, yetkili kişilerle röportajlarını gerçekleştirerek çekimlerine son verdi.
(OD-MB-Y)

19.08.2017 08:24:26 TSI
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