Efeler'de parklar yenilenmeye devam ediyor
(Fotoğraflı)
Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Umurlu Mahallesi'nde bulunan Mehmet Yalçın Parkı, Konuklu Mahallesi Parkı ve Efeler Mahallesi' de ki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yenileme çalışmaları kapsamında Umurlu Mahallesi'nde bulunan Mehmet Yalçın Parkı'nın ve Efeler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın eskiyen parke taşları yenilenirken, yeni fitness aleti montajı yapıldı. Yenileme kapsamındaki üç parkta dekoratif boyama çalışmaları yapılırken, Konuklu Mahallesi Parkı'nda çocuk oyun alanı oluşturuldu ve güreş sahası kenarlarına demir korkuluklar yapıldı.
Efeler ilçesini daha güzel ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler'i daha renkli ve estetik görünüme büründürmeye devam edeceğiz, çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
(MU-MB-Y)
19.08.2017 08:25:03 TSI
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