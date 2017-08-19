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Manisa ve Kayserili işadamları fikir alışverişinde bulundu



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MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Başkanı Mehmet Reşit Ürper'i ziyaret eden Kayseri MÜSİAD Başkanı Nedim Olgun Harputlu, 'Kayserililik' denilince akla dürüst, çalışkan ve yeniliğe açık insanlar geldiğini belirterek Manisalılarla ortak iş yapmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kayseri MÜSİAD Başkanı Nedim Olgun Harputlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Manisa MÜSİAD Şubesini ziyaret etti. Tanışma kısmında konuşan Harputlu "Kayserililik, dürüst, çalışkan, yeniliğe açık olmaktır. Kayseri'nin Türkiye ve dünya çapında olan markaları Türkiye'nin en iyileridir. Manisa'daki dernek üyesi arkadaşlarla ortak proje ve iş geliştirmek hedefimizdir." dedi.

Manisa MÜSİAD Başkanı Mehmet Reşit Ürper de, "Dürüst, çalışkan ve ahlaklı insanlarla ticaret yapmak, ortak plan ve proje geliştirmek tek hedefimizdir. İnşallah Kayseri'deki dernek üyesi arkadaşlarla bu düşüncelerimizi hayata geçiririz." şeklinde konuştu.

Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Kayseri heyeti Manisa'dan ayrılarak İzmir'e geçti.

(SC-Y)



19.08.2017 09:30:03 TSI

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