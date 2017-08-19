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Aydın'da engelli ve yaşlılara evde ağız ve diş sağlığı hizmeti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri eirimi, engelli ve hastaneye gelemeyecek durumda olan hastaların ayağına gidiyor.

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Aydın Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan engelli ve hastaneye gelemeyecek durumdaki bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunuyor.

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, "Sağlık alanında büyük bir dönüşüm geçiren ülkemizin yaşlı ve engellileri sağlık hizmeti almak için yakınlarının sırtında taşınmaktan kurtuldu. Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Diş Hastanelerinde verilen pek çok hizmet vatandaşlara evlerinde verilmekte evde yapılması uygun olmayan tedavilerde de, hastanelere taşıyoruz. Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleriyle ilgili olarak halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu birimlerimizden hizmet almak isteyen hasta ve hasta yakınları mesai saatleri içinde 444 38 33 numaralı telefonu arayarak ve Aile hekimlerine müracaat ederek Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimine rahatlıkla ulaşabilirler" dedi.

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri birimi çalışanlarını kutlayan Özcan, "Ayrıca bu çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Nihat Kuruçelik ise, büyük bir özveriyle hizmeti yerine getiren Evde Ağız ve Diş Sağlığı Birimin de görevli Dt. Osman Fatih Tosun ve ekibine halkımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



19.08.2017 09:46:59 TSI

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