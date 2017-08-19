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Bayram öncesi indirim fırsatı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:54
Bayram öncesi indirim fırsatı
Bayram öncesi indirim fırsatı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Optimum'da Kurban Bayramı öncesi mağazalarda ekstra indirim fırsatı başladı.
Alışveriş merkezinde yıl boyu süren avantajlı alışveriş fırsatları, 1 Eylül Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tavan yaptı. Bir süredir müşterilerini sezon sonu indirimleri ile karşılayan dünyaca ünlü moda markalarının vitrinleri, bayrama özel ekstra fırsat etiketleri ile renkleniyor.
Kadın, erkek ve çocuk giyiminde tüm ailenin bayram alışverişinde yüzde 70'lere varan indirim fırsatları sunuluyor.
Giyim, ayakkabı, aksesuar, bijuteri ve kozmetik mağazalarında da devam eden Kurban Bayramı'na özel indirimli fiyatlar bayram alışverişi için Optimum'u seçenlerin yüzünü güldürüyor.
(ELF-Y)

19.08.2017 09:57:02 TSI
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