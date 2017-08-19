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Kayseri'ye Toplu Besi Bölgesi yapılacak



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Toplu Besi Bölgesi projesinin yapılacağı Beydeğirmeni bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, besi bölgesinin yapılacağı araziyi gezerek, harita ve projeler üzerinde tetkikte bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi geleceğe taşıyacak önemli projelerinden birisi olan Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla birlikte Beydeğirmeni bölgesine gitti.

Besi bölgesinin yapılacağı 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazide incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nin Kayseri'nin geleceğinde iz bırakacak projelerden birisi olacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Beydeğirmen bölgesinde haritalar ve proje üzerinde tetkiklerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Beydeğirmeni bölgesinde yapılacak Besi Bölgesi, Kayseri'ye önemli bir ekonomik girdi sağlayacak. 80 bin baş hayvanın besisinin yapılacağı bölge bu kapasitesiyle Kayseri'yi besiciliğin merkezlerinden biri haline getirecek.

(SK)



19.08.2017 10:00:40 TSI

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