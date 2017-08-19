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Aksaray Ceza İnfaz Kurumu yapım ihalesi tamamlandı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'a Adalet Bakanlığı tarafından 7 ceza infaz kurumu ve 500 adet lojman yapılacak.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, AK Parti olarak Aksaray'a çok önemli ve tarihinde tek olarak en yüksek yatırımı kazandırdıklarını belirterek, Adalet Bakanlığı Aksaray Ceza İnfaz Kurumu ihalesinin tamamlandığını söyledi. Aratol Mahallesi bölgesine yapılacak ceza infaz kurumunun 6 adet yüksek güvenlikli ve 1 adet açık kurum olmak üzere toplam 7 ceza infaz kurumu ile sosyal tesisler ve 500 adet lojman inşa edileceğini kaydetti. Ceza infaz kurumunun Aksaray'a ekonomiden istihdama kadar çok önemli bir katkı sağlayacak yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Karatay, ceza infaz kurumu kampüsünde 2 bin 500, 3 bin kişinin çalışacağı ve bu kampüste yaklaşık 5 bin ila 6 bin arasında hükümlü ve tutuklu barındırılabileceğini kaydetti. Karatay, 519 milyon liraya projesi ihale edilen yatırımın en kısa sürede inşaatına başlanacağı ve 3 yıl içerisinde de tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(YC-İP-Y)



19.08.2017 10:05:36 TSI

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