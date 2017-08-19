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İpekyolu ilçe genel değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün ev sahipliğinde ilçede görevli mülki ve idari amirler, DSİ, VEDAŞ, VASKİ yetkilileri ve ilçe muhtarları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçenin genel durumu, ihtiyaçları, çözümleri ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Vekili Öztürk, birimler ve kurumlar arasındaki fikir alışverişinin önemini değinerek ortak çözümler bulma ve projeler geliştirme aşamasında bu tür toplantıların faydasını vurguladı. Kurumlar arası iletişimde teknolojinin tüm imkanlarının kullanılmasının, sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli olduğunu da belirten Başkan Vekili Öztürk, yerel yöneticilerden tüm iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanmalarını istedi. İpekyolu Belediyesi'nde görev aldığı 8 ayda yapılan hizmetler konusunda ayrıntılı bilgiler veren Başkan Vekili Öztürk, geleceğe yönelik projelerin de tanıtımını yaptı.

Daha sonra muhtarlar söz alarak, istek ve ihtiyaçlarını dile getirirken ilgili amirler ve kurum temsilcileri de konuların çözümü hakkında yapılabilecekler hakkında görüş belirttiler.

(ŞAK-Y)



19.08.2017 10:07:58 TSI

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