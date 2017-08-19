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Büyükşehir ekipleri Kuyucak'ta bağlantı yollarını yeniliyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:19
Büyükşehir ekipleri Kuyucak'ta bağlantı yollarını yeniliyor
Büyükşehir ekipleri Kuyucak'ta bağlantı yollarını yeniliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bağlantı yolu yenileme çalışmalarına Kuyucak ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesinde devam etti.
Yol yapım ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile daha önce Yakacık, Sarıcaova, Musakolu mahallelerinde yaptığı çalışmayı bu kez Kuyucak Beşeylül Mahallesinde uyguluyor. Ekipler, 5 kilometre civarında olan bağlantı yolunu iş makineleri ile düzelterek ulaşımı daha rahat hale getirdi. Ayrıca Koyak Arapdede ve Gendere mevkilerinde de arazi yolları genişletiliyor. Yapılan bu çalışma en çok bozuk yollardan kurtulan vatandaşları sevindirdi.
Yol çalışmaları kapsamında Koyak Arapdede ve Gendere mevkilerindeki arazi yolları da genişletildi. Bu yollar vatandaşların bahçelerine gittikleri yollar. daha güvenilir bir yol haline getirildi. Vatandaşların ekmeğine giden ara yollarda grayderle düzeltilerek genişletildi ve ulaşımı daha güvenilir hale getirildi.
Yaklaşık 1,5 gün gibi kısa bir sürede bitirilen çalışmalar tabii ki en çok o yolları kullanan vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Ekmek kazandıkları tarlalarına ulaşmada sorun yaşadıklarını anlatan mahalleliler "Başkanımız ekmeğimize giden yolu açtı. Allah ondan razı olsun. Ekiplere de sonsuz teşekkürler" dedi.
Mahalle sakinlerinden Nevzat Gül de, "Valla ne diyeyim. Bu makineyi burada gördüm ya zevkten dört köşeyim. Vatandaşın hizmet ayağına geliyor. Topuklu Efe'ye Beş Eylül Mahallesi'nden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" diye konuştu.
(MB-Y)

19.08.2017 10:22:02 TSI
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