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Doç. Dr. İsmailoğulları Acıbadem Kayseri Hastanesinde göreve başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları, Acıbadem Kayseri Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

2005 yılında Nöroloji Uzmanı olarak göreve başlayan Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları, özellikle uyku hastalıklarının tanı ve tedavisindeki önemli çalışmaları ile tanınıyor. Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları 1973 Kayseri doğumlu. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2000-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Asistanlık ve uzmanlık kariyeri süresince EEG raporlama hususunda deneyim kazanan ve Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji ekibine katılan Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları, 2010 yılında 6 ay süreyle Nöroloji Rehabilitasyon ve Uyku Tıbbı Bölümü Skaraborg Hastanesi (İsveç) de misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2013 yılında Doçent unvanını alan İsmailoğulları, Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümü'ne yarı zamanlı olarak katıldı.

(SK)



19.08.2017 10:46:10 TSI

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