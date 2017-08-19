YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitimde gurur tablosu

Eğitimde gurur tablosu

- Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri'nde TEOG'da 964, LYS'de 723 öğrenci başarılı olarak seçkin liseleri ve fakülteleri kazandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik Eğitim Merkezleri'nin ücretsiz kurslarında sınavlara hazırlanan bin 687 öğrenci, seçkin liseleri ve fakülteleri kazanma başarısı gösterdi. Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) Sınavı'na giren 964 öğrenci, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ter döken 723 öğrenci elde ettikleri başarılarıyla gurur tablosu oluşturdu.

12 ilçede 13 şubesiyle hizmet veren Gençlik Eğitim Merkezleri'nde yeni dönemde ücretsiz kurs görmek isteyen öğrenci sayısı ise 13 bine erişti. Ön kayıtların 5 Eylül'e kadar devam edeceği, 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak sınavın ardından puan sıralamasına göre kesin kayıtların başlayacağı belirtildi.



Kaç öğrenci, hangi okulları kazandı?

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı'na bağlı olarak dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Gençlik Eğitim Merkezleri'nde Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) Sınavı'na giren öğrencilerden 32'si fen lisesi, 817'si Anadolu lisesi, 115'i diğer liseleri kazandı. Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) öğrencilerden 3'ü tıp, 36'sı mühendislik mimarlık 9'u hukuk, 3'ü diş hekimliği, 68'i iktisadi ve idari bilimler, 47'si fen edebiyat, 73'ü eğitim, 29'i ilahiyat, 7'si iletişim, 43'ü sağlık bilimleri, 1'i eczacılık fakültelerine yerleşti. 404 öğrenci de diğer üniversitelere kayıt yaptırdı.



Öğrencilere tebrik, eğitim kadrosuna teşekkür

Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, eğitim kalitesini sürekli güçlendiren Gençlik Eğitim Merkezleri'ne devam eden öğrencilerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Hüseyin Sözlü'nün geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Halil Hızlısoy, "Türkiye'nin en iyi liselerini ve fakültelerini kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ortaya çıkan gurur tablosunda emeği geçenöğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Ön kayıtlar rekor düzeyde, son tarih 5 Eylül

Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerindeki 13 Gençlik Eğitim Merkezi'nde yeni dönemde kurs görmek isteyen öğrenci sayısı rekor düzeyde arttı. Ortaokulda 6, 7,8'inci sınıflar, liselerde 10,11 ve 12'inci sınıflara gidecek öğrenciler, Gençlik Eğitim Merkezleri'ne akın etti. Ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı 13 bine erişti.

Ön kayıtların arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk iki günü dışında hafta sonu dahil 5 Eylül'e kadar devam edeceği duyuruldu. Başvuruda bulunan öğrencilerin 6-8 Eylül tarihleri arasında merkezlerde sınavlara gireceği, puan sıralamasına göre kesin kayıtlarının yapılacağı bildirildi. Gençlik Eğitim Merkezleri'ne yeni dönemde İncirlik ve Havuzlubahçe şubelerinin de ekleneceği ifade edilirken, öğrencilerin 16 Eylül'de ders başı yapacağı duyuruldu.

(ELF-Y)



19.08.2017 10:53:31 TSI

NNNN

