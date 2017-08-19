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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Diyarbakır'a tam not

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:12
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Diyarbakır'a tam not
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Diyarbakır'a tam not

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - İzmir'de düzenlenen 86. Enternasyonal Fuarı'na katılan Diyarbakır Turizm Platformu, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. Diyarbakır Halk Oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi, katılımcıların büyük beğenisini topladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı Diyarbakır Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayapınar Belediyesi ve Sur Belediyesinin katılımıyla başladı. Fuarda, Diyarbakır Halk Oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Ekibin gösterisini izleyenler alkışlarla tempo tuttu.
DTSO Başkan Vekili Metin Aslan, bu tür fuarların Diyarbakır'ın kültürel ve tarihsel değerlerinin yanında yöresel ürünlerinin tanıtımı ve markalaşması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Aslan, "Fuarlar farklı kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır. Bizler ilimizin zengin kültürünü, standımıza gelen konuklara ve ziyaret ettiğimiz illerin stantlarında paylaştık. Bu iletişim kentler arasında gerek ekonomik gerekse de sosyal ilişkilerin gelişmesine olumlu katkılar sunmaktadır. Bizler de buna katkı sunan organizasyonlar içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fuarlar ile ön yargılar yıkılıyor"
DTB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, "İnsanlar gezip gördükçe ancak bir birlerinin kültürünü yaşayış biçimini yakından algılayabildiğini belirterek, ''Bu nedenle fuarların getirdiği en büyük fayda ön yargıları yıkmasıdır" dişe konuştu.

"Kötü algı ortadan kalkacak"
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise, Diyarbakır'ın kültür ve inanç merkezi olduğunu belirterek, "Diyarbakır Turizm Platformu olarak katılım sağladığımız bu fuarda üzerimizdeki kötü algıyı kaldırarak kentimizin Türkiye'nin en güvenli kenti olduğunu göstermek istiyoruz. Burada kentimize gelindiğinde istenilen yere çok rahat gidilip gezileceğini ve ilimizdeki inan ve kültür miraslarının görülmesi gerektiğini anlatıyoruz" ifadelerinde bulundu.
Fuara, Diyarbakır'ı temsilen DTSO Meclis Başkan Vekili Salih Eren, DTSO Turizm Komisyonu Başkanı Alattin Tan, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı Kadri Kazmacı, DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane, DTSO Meclis Üyeleri Ali Deniz ve Kadir Toprak, DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Çelik, Kayapınar Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Yasin Ensari, Sur Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ensari Erden ve Kayapınar Belediyesi halk oyunları ekibi da katıldı.
(İHA-MP-Y)

19.08.2017 11:15:23 TSI
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