YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'teki göletlere 58 bin 500 adet pullu sazan yavrusu salındı

Bilecik'teki göletlere 58 bin 500 adet pullu sazan yavrusu salındı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından su ürünleri populasyonunun artırılması amacıyla kentteki göletlere 58 bin 500 adet pullu sazan yavrusu salındı.

Konu hakkında İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız; ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında yürütülmektedir. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan il müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 58 bin 500 adedi ilimize tahsis edilmiş ve 7 bin 500 adedi Söğüt Borcak Göletine, 7 bin adedi Merkez Çavuşköy Göletine, 15 bin adedi Osmaneli Çerkeşli Göletine, 7 bin adedi Pazaryeri Küçükelmalı Göletine, 15 bin adedi Merkez Selöz Göletine, 7 bin adedi Yenipazar göletine olmak üzere toplam 58 bin 500 adet pullu sazan yavrusu bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(CKT-KA-BA-Y)



19.08.2017 11:18:56 TSI

NNNN

