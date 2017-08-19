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Hayvan üreticilerini sevindiren çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgeleri kalkındırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Kırkağaç Yağmurlu Mahallesi'ne hayvan içme suyu (HİS) göleti yapım çalışmalarına başladı. Yapılan gölet çalışmasının tamamlanmasıyla bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek sağlanması amaçlanıyor.

Gelir kaynakları hayvancılık olan ve özellikle yaz aylarında hayvan sulaması yönünde büyük sıkıntı yaşayan Kırkağaç Yağmurlu Mahallesinin ihtiyacının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Bölgede yapılan hayvan içme suyu göleti çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Gençoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Kırkağaç Yağmurlu Mahallesinden ilçe koordinasyon merkezimiz aracılığıyla bize gelen talebi değerlendirerek bölgeye hayvan içme suyu göleti kazandırmak için çalışmalar başladı. Hayvan sulama göleti ile Yağmurlu Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız büyük bir sorundan kurtulacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kırkağaç Yağmurlu Mahallesinde başlatılan hayvan sulama göleti çalışmaları için mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

(SC-Y)



19.08.2017 11:29:43 TSI

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