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Kurban bayramında Turgutlulu hayırseverlere çağrı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:54
Kurban bayramında Turgutlulu hayırseverlere çağrı
Kurban bayramında Turgutlulu hayırseverlere çağrı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da halkın hizmetinde olacak ve hayırseverlerin kurban bağışlarını kabul edecek. Yıl boyu bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırarak yardıma muhtaç vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Veren elle alan el arasında anlamlı bir köprü oluşturduğumuz Aşevi ve Hayır Merkezimiz ile Kurban Bayramı'nda da hizmetinizdeyiz" dedi.
Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Aşevi ve Hayır Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla adak, kurbanlık ve kurban derisi bağışlayacak vatandaşlar için bayram mesaisinde olacak.
Hayırseverlerin bağış desteğiyle her gün bin 500 kişiye sıcak yemek götüren merkez, Kurban Bayramı'nda da Turgutluluların 'veren eli' olmaya devam edecek. Belediye Aşevi'nin Turgutlu halkında paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin de gerek ayni gerek nakdi yardımlarla kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, "Yılın her döneminde aşevimizden desteklerini esirgemeyen Turgutlulu hemşerilerimizin, özellikle paylaşmanın, yardımlaşmanın, iyilik yapmanın vakti olan mübarek Kurban Bayramı'nda bu desteklerini daha da arttıracaklarını düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz halkımızın güveniyle üzerimize düşen görevleri kayığıyla yerine getirmenin gayretindeyiz. Aşevimiz de bayram boyunca gerek kurban eti, gerek kurbanlık gerekse Belediyemizce toplamakta yetkili olduğumuz kurban derisi bağışlarını kabul edecek. Gelen bağışlar yine yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek olarak ulaşacak. Bu vesileyle bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, kurban ibadetlerinin Allah katında kabulünü diliyorum" dedi.
Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi'ne canlı hayvan, kurban derisi, kurban eti paylarını bağışlamak ve nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar; Aşevinin 0236 312 22 28 ile Zabıta Müdürlüğünün 0236 313 1078 numaralı telefonlarını arayarak irtibata geçebilecek. Nakdi yardımda bulunmak isteyenler ise bağışlarını Halk Bankası Turgutlu Şubesi TR 92 0001 2009 5660 0007 0000 88 iban nolu hesaba yatırabilecek. Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi'ne canlı hayvan, kurban eti paylarını bağışlamak isteyen vatandaşlar da Aşevinin 0236 312 22 28 -0507 732 76 35 ile Zabıta Müdürlüğünün 0236 313 1078 numaralı telefonlarını arayarak bağışlarını gerçekleştirebilecek.
(SC-Y)

19.08.2017 11:57:33 TSI
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