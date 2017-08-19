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5. Uluslararası 12. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5. Uluslararası 12. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali düzenlendi.

Düzenlenen festivale Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve Emre Köprülü, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Saray Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, başkan danışmanları, meclis üyeleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Saray 5. Uluslararası 12. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan programda, kortej yürüyüşü gerçekleşti. Başkan Albayrak, il protokolü ve yüzlerce vatandaşın katıldığı korteje büyük katılım olurken güvercinlerin uçurulması ile de tüm dünyaya barış mesajları verildi.

Festival açılış töreninde konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu güzel günde hepinizi sevgi saygı ile selamlıyorum. Çok değerli bir Belediye Başkanınız var. Başkanım ile birlikte Saray'ı daha güzel ve yaşanabilir bir yer yapabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel günün Ulu Önderimizin Saray'a gelişi ile aynı güne denk gelişi de ayrı bir önem kazandırıyor" dedi.

Festival açılış töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve protokol üyeleri festival meşalesini yakarak festivali başlattılar.

(HLD-BA-Y)



19.08.2017 11:57:39 TSI

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