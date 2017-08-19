Çelik, un fabrikasında incelemelerde bulundu
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Yusuf Batı
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, un fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, ilçe merkezi Yüksek Mahallesi'nde faaliyet gösteren un fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çelik, fabrika yetkililerine, Türkiye ekonomisine ve ilçenin istihdamı katkı sağladıkları için teşekkür ederek, çalışanlarına da başarılar ve hayırlı işler diledi.
(YB-MP-Y)
19.08.2017 12:11:13 TSI
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