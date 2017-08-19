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Başkan Epcim,

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:25
Başkan Epcim,
Başkan Epcim,
- "Doğalgaz protokolünü Eylül ayında imzalayacağız"

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Doğalgaz Dağıtım İhalesini alan AKMERCAN Şirketler Grubu ön çalışmaları başlatmak üzere Hakkari'ye geldi.
Hakkari il merkezinde yapılacak doğalgaz yatırım programı hakkında görüşmek ve ön çalışmalara hazırlık yapmak üzere AKMERCAN Şirketler Grubu adına Hakkari'ye gelen Şirket Genel Müdürü Yunus Kesgin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya ile bir araya gelerek, görüşme yaptı. Gerçekleşen görüşme sonrasında Hakkari Doğalgaz Yatırım Programına ilişkin bilgi veren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 2017 yılı Eylül ayı içerisinde şirket ile protokol imzalayacaklarını ve 2018 yılı içerisinde Hakkari'nin doğalgaz yatırım programının başlayacağını belirtti.
(FT-ŞAK-Y)

19.08.2017 12:28:17 TSI
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