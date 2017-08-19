YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis'teki eğitim konusu masaya yatırıldı

Kilis'teki eğitim konusu masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan başkanlığında kentteki eğitim ve okulların durumu masaya yatırıldı.

Polisevinde kahvaltı toplantıya Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Emniyet Müdürü Günter Şenseş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve merkez ilçe okul müdürleri katıldı. Vali Tekinaraslan, yaptığı konuşmada, okulların güvenlik konusunda iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kötü alışkanlıklara karşı gençlerin korunması ve duyarlı olması gerekiyor. Eğitim ortamlarının nezih, kaliteli ve güvenli bir halde olması lazım. Devlet okullarının özel okullara göre daha fazla talep görmesi lazım, arkasında devletin olduğu hissettirilmeli. Okullarda temizlik hijyen ve çevre düzenlenmesine gereken önem verilmelidir, İlimize Suriye'den misafir olarak gelen öğrencilerimizle birlikte yaşamayı desteklemek için çocuklarımızın kaynaşmasını sağlamalıyız. Çocukların Suriyeli misafir öğrencilerimize bakış açısını belirleyecek olan sizlersiniz" dedi.

Vali Tekinarslan, okulların fiziksel ihtiyaçlarına da belediyenin destek olacağını sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Kara , Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğünün irtibatı artırılarak okulların sosyal hayata hizmet eder hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ben de okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olacağım. Tüm zorluklara rağmen Kilis eğitim konusunda çok iyi durumdadır. Bu başarı için tüm eğitim camiasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra okul müdürleri Vali Tekinarslan'a sorunlarını ve görüşlerini dile getirerek, eğitim ve öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi için ne yapılabileceği ile ilgili istişare edildi. Son olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz " 2015-2016 eğitim yılı roket saldırılarından dolayı olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Devletimizin Fırat Kalkanı Harekatı ile bu yıl eğitim öğretim ortamı güvenli bir hale geldi ve bu güvenli ortam öğrencilerimizin başarısına da yansıdı. Bu yıl mezun olan bin 130 öğrencimizden 437 lisans, 176 önlisans olmak üzere toplam 613 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre başarının genel olarak artışı Suriyeli misafir öğrencilerin entegrasyonunun sorun yaratmadığının kanıtıdır. Milli Eğitime verdikleri destekten dolayı Valimize ve Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

((MAD-SD-Y)



19.08.2017 12:31:43 TSI

NNNN

