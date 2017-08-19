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Tuncay Kes, Beyaz Kule öğrencilerine ahşap tasarım dersi veriyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:26
Tuncay Kes, Beyaz Kule öğrencilerine ahşap tasarım dersi veriyor
Tuncay Kes, Beyaz Kule öğrencilerine ahşap tasarım dersi veriyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Beyaz Kule Okulları, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Ütopya' isimli yarışma programının şampiyonu olan Tuncay Kes'i, yaz okulunun ahşap tasarım derslerinde öğrencilerle buluşturuyor.
'Ütopya' programı ile adından söz ettiren Tuncay Kes, Beyaz Kule Okulları'nda öğrencilere 'ahşap tasarım' dersi veriyor. Ahşap tasarım dersleri ile birçok materyal tasarlayan çocuklar, yaptıkları materyallerin üzerinde çeşitli işlemler sonucu parçaları birleştirerek bütün haline getiriyorlar.
Yaz okulunda gerçekleştirilen derslerle ilgili bilgi veren Kes, ahşap tasarım derslerinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaptığını vurguladı. Ahşap tasarım derslerinin, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine çok büyük katkısı olduğunu belirten Kes, "Yaptığımız uygulama, motor öğrenme diye adlandırdığımız beyinle bedenin ortak hareket ederek uyumlu çalışmasında büyük rol oynuyor. Çocuk, kafasının içindeki oluşumu gerçekleştirmek için bazı materyaller kullanıyor. Gerçekleştirdiğinde ise beynindeki olguyu bedeni ile yapmış oluyor. Böylece ortaya bir ürün çıkıyor ve doğal olarak çocuklarımız motor öğrenme dediğimiz olayı benimsiyor. Ahşap tasarım derslerinin bu bağlamda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine inanılmaz katkısı var" dedi.
Tuncay Kes ile ders yapmaktan keyif aldıklarını dile getiren öğrenciler ise ders sırasında Kes ile eğlenceli dakikalar yaşadıklarını kaydettiler. Ahşap Tasarım derslerini eğlence ve eğitimle birleştirdiklerini söyleyen öğrenciler, "Tuncay hocamız ile ahşap tasarım derslerini işlerken büyük keyif alıyoruz. Ahşap tasarım dersi bizlere motivasyon veriyor" ifadelerini kullandılar.
(KYM-Y)

19.08.2017 13:29:56 TSI
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