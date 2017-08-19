YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te yol kenarları temizleniyor

Siirt'te yol kenarları temizleniyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarındaki refüj ve yol kenarlarındaki kirli atık ve çöplerin temizliği yapılıyor.

Ekipler, Siirt Kurtalan karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağına kadar refüjlerin ve yol kenarında bulunan atık ve çöpleri temizleyerek, araçlarla çöp depolama tesisine nakletti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle ana yolları kullanan duyarsız sürücülerin çöp atıklarını araçlardan yollara gelişi güzel saçtıklarını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

(MND-MP-Y)



19.08.2017 13:46:12 TSI

NNNN

