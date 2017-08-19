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Siirt'te yol kenarları temizleniyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:43
Siirt'te yol kenarları temizleniyor
Siirt'te yol kenarları temizleniyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarındaki refüj ve yol kenarlarındaki kirli atık ve çöplerin temizliği yapılıyor.
Ekipler, Siirt Kurtalan karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağına kadar refüjlerin ve yol kenarında bulunan atık ve çöpleri temizleyerek, araçlarla çöp depolama tesisine nakletti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle ana yolları kullanan duyarsız sürücülerin çöp atıklarını araçlardan yollara gelişi güzel saçtıklarını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
(MND-MP-Y)

19.08.2017 13:46:12 TSI
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