YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KKTC'den Erzurum çıkarması

KKTC'den Erzurum çıkarması



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kardeşi olan Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ve belediye meclis üyeleri Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın davetlisi olarak Erzurum'a geldi.

Aziziye Belediyesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeş belediyesi olan Tatlısu Belediyesi Erzurum'a çıkarma yaptı. Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ve eşi ile birlikte belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın davetlisi olarak Erzurum'a geldi.

ILICALI, BAŞKANLARI AKDAĞ'LA GÖRÜŞTÜRDÜ

Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezen Kıbrıs ekibi, bir dizi ziyaretlerde bulundular. Erzurum programı kapsamında AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın katıldığı kahvaltı programına Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve meclis üyeleri ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve belediye meclis üyeleri katıldı. Milletvekili Ilıcalı burada aynı zamanda KKTC'den sorumlu Başbakan Yardımcısı da olan Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile belediye başkanlarını telekonferansla görüştürdü. Prof. Dr. Akdağ, "Kıbrıs bizim gözbebeğimiz" ifadeleriyle başladığı konuşmasında, iki ülke arasında turizm işbirliğinin gelişmesi noktasında çaba sarfedeceğini kaydederek, ayrıca Aziziye ile Tatlısu belediyesinin kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ GEZDİLER

Kahvaltı programının ardından iki belediyenin meclis üyeleri eşleriyle birlikte, Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Ziyaretlerinin ilk gününde Tortum Şelalesi ve Öşvank Kilisesine giden heyet, ikinci günde de Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundular. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve bazı belediye meclis üyelerinin de eşleriyle birlikte katıldığı ziyaretlerde Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Taşhan, Erzurum Kongre Binası, Ata Botanik Park ve Aziziye tabyaları ziyaret edildi. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonda kongre delegelerinin oturduğu sıralara oturan iki belediyenin başkan ve meclis üyeleri, tabyalarda da milli mücadelenin kahramanları Nenehatun ve şehitlerin kabri başında dua ettiler. Kıbrıs heyeti, Erzurum'daki tarihi ve turistik yerlere yönelik gezilerini Palandöken'de gondol keyfi yaparak ve atlama kulelerini gezerek tamamladılar. Tarihi ve turistik gezide konuk belediye başkanı ve meclis üyelerine, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu eşlik ederek misafirlere kapsamlı bilgi verdi.

Kıbrıs heyeti Erzurum programının son gününde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'yi ziyaret ettiler. Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan beraberinde getirdiği yöresel ürün ve hediyelik eşyalardan Özkalın ve Kiremitçi'ye takdim etti.

KARDEŞ BELEDİYELERDEN ORTAK MECLİS TOPLANTISI

Kıbrıs heyetinin Erzurum programında iki kardeş belediyenin meclis üyeleri bir de ortak meclis toplantısı yaptı. Aziziye Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda, kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan mecliste yaptığı konuşmada, Tatlısu Belediyesi ile kardeşlik ilişkileri yapılan ziyaretler ve görüşmeler neticesinde karşılıklı iyi niyet çerçevesinde devam ettiğini söyledi. Başkan Orhan, "Tatlısu Belediye başkanımızı ve meclis üyelerini ilçemizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz çok güzel ilişkiler içerisinde. Biz istiyoruz ki, yerel yönetimler bağlamında da bu birlikteliği sağlamak ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek. Bu noktada sosyal ve kültürel projelerin bir arada gerçekleştirilerek hayata geçirilmesi ve ihtiyaçların da analiz edilerek, bu ihtiyaçların giderilmesi açısından yapılacak çalışmaların belirlenmesidir. Bu nedenle yapılan ziyaretleri ve karşılıklı işbirliğini oldukça önemli buluyor, yavru vatandan gelen kıymetli belediye başkanımızı ve meclis üyelerini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu kardeşliğimizin ilelebet devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinin ardından bazı girişimlerde bulunduğunu da aktaran Başkan Orhan, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs-Erzurum arası direk uçak seferlerinin başlaması noktasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç elde edildiğini de sözlerine ekledi.

Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan da, Başkan Orhan'a misafirperverliği için teşekkür etti. İki belediye arasında yaklaşık 4 yıl önce başlayan kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğinin altını çizen Başkan Orçan, "Bizi bir araya getiren, bizi biz yapan bu kardeşlik ilişkileridir. Anadolu'nun her köşesinde, her bucağında kardeş belediye ilişkisi kurmaya gayret ediyoruz. Amacımız bizi bir arada tutan bazı değerleri yaşayabilmemizdir. Bu nedenle birbirimizi iyi anlayabilmemiz gerekiyor. Birbirimizi anlamazsak bizleri ayırır, ötekileştirir, sonra da birbirimizden koparırlar. Yıllarca dış mihrakların ve dış güçlerin yapmaya çalıştığı da budur." ifadelerini kullandı.

Başkan A. Hayri Orçan, anavatan Türkiye'nin, yavru vatan Kıbrıs'a olan desteğinin de kendilerini her zaman gururlandırdığını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Toplantıda daha sonra meclis üyeleri kardeşlik köprüsü ile ilgili görüşlerini paylaştı. Meclis toplantısının ardından Başkanlık makamına geçen Başkan Orhan ve Orçan karşılıklı hediye takdiminde bulundular. Aziziye Belediyesi meclis üyeleri de konuk meclis üyelerine Oltu Taşı teşbih ve çeşitli hediyeler verdiler.

Yaklaşık üç günlük programın ardından konuk başkan ve meclis üyeleri oldukça güzel izlenimlerle Erzurum'dan ayrıldıklarını ifade ederek, Başkan Orhan ve ekibine teşekkür ettiler.

(ERZ-AT-Y)



19.08.2017 14:04:33 TSI

NNNN