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Bayram tatilinin uzamasıyla otobüs biletleri tükenmeye başladı

- Kıyı bölgelerine yapılacak seferlerin yüzde 90'ı şimdiden doldu



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Bayram tatilinin 10 gün olması nedeniyle bu süreyi fırsata çevirip tatile gitmek isteyen Eskişehirlilerin yoğun talebi üzerine otobüs biletleri tükenmeye başladı.

Eskişehir'de bir otobüs şirketinde vardiya amiri olarak çalışan Recep Yılmaz, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması sonucunda gidiş biletlerinin ortalama yüzde 60'ının tükendiğini söyledi. 10 günlük bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenlerin, yer bulamama sorunuyla karşılaşmamaları için biletlerini erken almaları gerektiğini söyleyen ve otobüs biletlerindeki son durumu değerlendiren Recep Yılmaz, "Normal günde ortalama 800 - 900 arası yolcu oluyordu. Bayramda seferler artacak. Şimdilik bayramda günlük 130 sefer var, ama ilave açılan seferler olacak. Geçen yıl bayramda Eskişehir'den çıkan ortalama bin 300 - bin 400 civarı yolcuyu taşıdık. Bu yıl da benzer rakamları bekliyoruz. Şuanda gidiş biletlerinin yüzde 60'ı tükendi. Dönüş biletlerinde ise biraz daha az olarak yüzde 40 tükenme oldu. Bayramda 15 günlük bir süreçte sistemler rezervasyona kapalı. Direk bilet satışı açık. Yer bulamayanlar için sıkıntı olur. Hele kıyı bölgelerine gidecek yolcuların bilet bulmaları mümkün değil. Yolcular son günlere bırakmadan biletlerini erkenden alsınlar. Bayram tatilinin 10 gün olması bizim de işimize geldi. Özellikle kıyı bölgelerine yolcu sayımız arttı. Kıyı bölgelerine yapılacak seferlerimizin hemen hemen yüzde 90'ı şimdiden doldu" ifadelerini kullandı.

(ÇAĞ-Y)



19.08.2017 14:04:34 TSI

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