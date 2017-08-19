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Lapseki'de kordon çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde batı kordonu inşası için alan doldurma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Batı kordonunun devamı olarak Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsü ile bağlanacak olan yaklaşık 1200 metre uzunluğunda yeni kordon çalışmalarımız başlamıştır. Alan ile ilgili projelerimizin gerçekleştirilmesi adına yapılacak olan taş tahkimat yapımının ardından projelerimiz değerlendirilerek, yeni alanımız üzerinde spor alanları çalışmaları başlayacaktır. Mevcut projelerimiz tamamlandığında ilimizin en büyük kordon yapısı olacak. Kökez sahilinden Dalyan sahiline kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kordonumuz hizmete açılacak" dedi.

(UYC-MŞ)



19.08.2017 14:04:43 TSI

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