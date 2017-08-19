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Kaymakam Düzgün'ün takımı, muhtarları ezdi geçti

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:29
Kaymakam Düzgün'ün takımı, muhtarları ezdi geçti
Kaymakam Düzgün'ün takımı, muhtarları ezdi geçti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün'ün de yer aldığı takım, turnuvaya hazırlanan muhtarların takımını 5-2 yendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün'ün de yer aldığı karma takım, Gaziantep'te düzenlenecek muhtarlar turnuvası için antrenman yapan muhtarlar takımı ile maç yaptı. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın da izlediği kaçta Kaymakam düzgün'ün takımı muhtarları 5-2 yendi. Maç sonrası her iki takımın oyuncularına Antep baklavası ikram eden Başkan Yıldırır, muhtarlara turnuva için başarı diledi. Kaymakam Düzgün, maç nedeniyle muhtarlara teşekkür etti.
Kaymakam Düzgün'ün takımı, ilçe protokolü, gazeteci ve muhtarlardan oluştu.
(LO-SD-Y)

19.08.2017 15:32:01 TSI
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