YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayır Çarşısı 60 mağazaya ulaştı

Hayır Çarşısı 60 mağazaya ulaştı

- Başkan Taşçı: "Atakum paylaşmayı seviyor"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum halkının desteğiyle büyüyen Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı'nın 60'ıncı mağazasını açtıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olan Hayır Çarşısı Projemiz halkımızın desteğiyle büyümeye devam ediyor" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın öncülüğünde başlatılan ve bugün 60'ıncı mağazası Atakum Aksu Mahallesi'nde açılan Hayır Çarşısı Projesi yardım severler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor. Hayır Çarşısı Projesi'nin Atakumlu yardımseverlerin desteğiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Sınırları aşan projemizle birçok belediyeye örnek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Hayır Çarşısı mağazalarımızın 60'ıncısı Aksu Mahallemizde açıldı. Atakum'da örnek bir birlik ve beraberlik var. Hayır Çarşısı mağazalarımızla İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyoruz. Bu önemli projeyle, hem ilimizde hem de ülkemizde birçok belediyeye örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kulandı.



Atakumluların desteğiyle büyüdü

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı'nın 60. mağazaya ulaşmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizde bulunan neredeyse tüm mahallemizde Hayır Çarşısı Mağazası açtık. Bununla kalmayıp Atakumluların yardımlarını Hayır Çarşımız aracılığıyla çevre illere ve doğal afet mağduru olan birçok bölgeye ulaştırdık. Hayır Çarşısı Projemizin bu denli büyümesini, ilçemizde hakim olan birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunun yoğunluğuna borçluyuz. Atakum'da sağlanan bu birlik ve beraberlik duygusu, yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle birlikte Hayır Çarşısı gibi önemli bir projede başarılı olmamızı ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmemizi sağlamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



19.08.2017 16:05:46 TSI

NNNN

