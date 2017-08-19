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Manavgatlı hacı adayları, dualarla uğurlandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:40
Manavgatlı hacı adayları, dualarla uğurlandı
Manavgatlı hacı adayları, dualarla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Bu yıl Manavgat´tan hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek 129 kişilik hacı kafilesi için Külliye Camisinde uğurlama töreni düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Manavgat Müftü Vekili Saffet Sevim, hacı adaylarına hac ile ilgili kısa bilgiler verdi. 44'ü erkek, 42'si bayan olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile kutsal topraklara gidecek olan 86 hacı adayının katıldığı uğurlama töreninde hacı adaylarına seslenen Müftü Vekili Saffet Sevim, hacca sanki ölüme gidecekmiş gibi bir ruh hali ile gidilmesi gerektiğini, hacda giyilecek olan ihramın ise kefen olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. Sevim, "Orada hac görevini yerine getirirken bir Müslüman'a yaraşır şekilde davranmak gerekiyor, hiç kimse ile bir kırgınlığa girmeden ibadetlerinizi yerine getirerek işlemiş olabileceğiniz günahlarınız için tevbe edin. Orada yapacağınız tevbe ile günahlarınızdan arınacaksınız. Sahip olduğunuz zamanı dua ederek geçirin ama dua kitaplarına gömülmeden, istediğiniz gibi dua edin" diye konuştu. Hacı adaylarına yolculuğa çıkmadan akraba, eş dost, konu komşu ile helalleşmelerini tavsiye eden Sevim, "Kırgınlıklarınız varsa helalleşin. Çünkü gittikten sonra gelememek var, kul hakkı kesinlikle helalleşmeyi gerektiriyor" dedi. Programın sonunda hacı adayları sıraya geçerek, kendilerini uğurlamaya gelenlerle helalleşerek veda ettiler. Programda ayrıca yaz kurslarında dereceye giren kuran kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

19.08.2017 16:42:46 TSI
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