Bodrum Caz Festivali başlıyor

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi ve Caz Derneğinin destekleri ile düzenlenen Turkcell Bodrum Caz Festivali'nin lansmanı yapıldı.

Of Gümüşlük'te yapılan lansmana eski bakanlardan Fikret Ünlü, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Genel Koordinatörü Mehmet Kocair, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay ile Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ile LEO Organizasyon yetkilisi Devrim Erol ve sanatçılar katıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Genel Koordinatörü Mehmet Kocair, "Böyle güzel ve binlerce yıllık tarihi olan bir bölgede, Bodrum'a çok yakışacak ve Bodrum ile uyuşacak diye umduğumuz güzel bir etkinliğin, Bodrum Caz Festivali'nin duyurusunu yapmak için bugün bir aradayız. Çok büyük mutluluk bizim için. Özellikle etkinliğe büyük destek veren Ankara Caz Derneği, Devrim ve Özlem hocamız, onlar gerçekten çok kıymetliler. Arkadaşlarımız dedi ki Bodrum'a caz çok yakışır. Hatta bir hayalimiz var: Bodrum'un o herkesin dillerindeki özlemle söylediğimiz güzel müziklerimizi dünyaya bu formda icra edip yayalım diyoruz. Seneye bu daha da oturarak devam edecek zannediyorum. Herkese, emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a desteklerinden dolayı teşekkür eden LEO Organizasyon yetkilisi Devrim Erol, "Biz Bodrum'u çok seven ve önemseyen girişimciler olarak arkamıza hem caz deneyimini hem de organizasyon deneyimini alarak buna hayatlarımızın büyük bir kısmını verdik. Bodrum ve caz ayrı ayrı iki kavram. Bu ikisini yan yana getirdiğimizde farklı bir sinerji olacaktı ve gerçekten de öyle oldu. 21. yüzyılın müziği caz aslında New Orleans'ın sokaklarından çıkan bir haykırış, bir özgürlük çığlığıydı ve 21. yüzyıla da damgasını vurdu. Biz bunu yerelleştirilelim ve Bodrumlulaştıralım istedik. O nedenle değişik uygulamalarla başladık ve yola çıktık. Bu uygulamalar sırasında Bodrum Belediye Başkanı sevgili Mehmet Kocadon, bize gerçekten çok çok destek oldu ve el ele çok güzel işler yaptık." şeklinde konuştu.

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise konuşmasında, "Bize destek olan herkes, duydukları andan itibaren büyük bir özveri ile bizi desteklediler ve bizi bağırlarına bastılar. Onlar da Bodrum'un bu güzel festivali için ellerinden geleni yaptılar. Daha sonra TAV Passport üyeleri, TAIS Gemi İnşa olarak beş büyük tersanenin birlikteliği ve tabi ki şu anda burada olduğumuz mekanın da sahipleri Off Gümüşlük, festivalimize büyük destek veriyor. Özellikle de bu akşam, İlhan Erşahin'in konseri öncesinde bu basın toplantısını yapmak onların fikriydi. Biz ağırlıklı olarak bu sene, Türkiye'de yaşayan sanatçıları ön plana çıkarmak amacıyla çalışıyoruz." dedi.

18 Ağustos'ta Off Gümüşlük'te yapılan basın lansmanında festival programı da açıklanarak ardından İlhan Erşahin İstanbul Sessions tarafından keyifli bir konser verildi.

Turkcell'in isim sponsorluğu ve TAV Passport, TAIS Gemi İnşa, Off Gümüşlük, D&R gibi birçok önemli kurum ve kuruluşun desteği ile Turkcell Bodrum Caz Festivali, 1-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Bodrum yarımadasının çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek. Festivalin ilk yılında, programda Bodrum'a gönül vermiş caz sanatçılarının yanı sıra özel proje ve albüm konserlerine de yer veriliyor. Festivalin küratörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu yapıyor.

Festival, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi konserlerinin yanı sıra Caz Kulüp performansları ve sokak buluşmaları ile birlikte bütün yarımada genelinde sanatseverleri caz ile buluşturacak.

Sergi:

Festival için özel hazırlanan Caz Derneği Karma Fotoğraf Sergisi 1 Eylül'de OASİS'te açılacak. Açılışta Murat Arkan - Michael Franks projesi ile sahne alacak.

Kalede Caz:

Festival Galası, denizle bütünleşen Bodrum'a ithafen 8 Eylül'de ülkemizin sayılı Bigband orkestralarından Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Sibel Köse Konseri ile TAİS sponsorluğunda gerçekleşecek.

9 Eylül'de kendine özgü anlatımı ile Bodrum anılarını da dinleyeceğimiz Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars grubu ile yer alacak.

Hollanda'da doğup büyüyen ve şimdi sesiyle ve Hollandalı ekibiyle bizleri büyüleyen Karsu, 10 Eylül'de sahne alacak.

16 Eylül 2017 tarihinde Bodrum Kalesi'nde Jülide Özçelik Bodrum Konseri'nde sevdiğimiz şarkılarının caz formunda uyarlamaları yanı sıra sürpriz Bodrum Türküleri de yer alacak.

OFF GÜMÜŞLÜK CAZ SAHNESİ:

Kulüpte caz bölümünün sponsoru olan OFF Gümüşlük'te, günümüz caz sahnelerinin önemli isimlerinin performansları yer alıyor. 4-17 Eylül tarihleri arasında birçok yerli ve yabancı isim mekanda sahne alacak.

Off Gümüşlük Caz Sahnesinde program:

4 Eylül 2017 İstanbul Funk Unit,

5 Eylül 2017 Eva Klesse Quartet (Goethe Institut desteği ile)

6 Eylül 2017 Raci Pişmişoğlu Mus461

11 Eylül 2017 Ferit Odman Quintet

12 Eylül 2017 Çağıl Kaya

13 Eylül 2017 Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo

14 Eylül 2017 Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan

17 Eylül 2017 Jehan Barbur Kapanış Konseri

Denizde Romantik bir Günbatımı Konseri:

Festivalin ilk yılında mekan destekleri arasında yer alan Club Catamaran, muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak. 11 Eylül 2017 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, denizde bir konser verecek. Orkestraya konuk solist olarak çok önemli bir isim katılıyor: Ömür Göksel. Sevilen Frank Sinatra yorumları ve caz standartlarından seçmeler ile gün batımını caz severlerle denizde karşılayacak.

Sadece Bodrum için değil, ülkemiz için de çok önemli bir kurum olan INA- Sualtı Araştırmaları Enstitüsü'nde Ayşe Sicimoğlu ile Ali Tolga Demirtaş dinletisi ile özel bir gece gerçekleşecek. Festivale İtalya'dan katılan BS Quartet, 7 Eylül'de Kefi'de sahne alacak.

