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Mustafakemalpaşa'da dama heyecanı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Türk Daması Şampiyonası, 18. kez dama severlere kapılarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Daması Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği '18. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası' Merkez Katlı Pazar Yeri'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulanl, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarını temsilcileri ile birlikte çok sayıda dama sever katıldı. Sadi Kurtulan, "18 yıldır yerli ve yabancı binlerce dama ustasını bu organizasyonda misafir ettik. Mustafakemalpaşa adeta damacıların evi oldu. Artık damaya gönül verenlerin arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de var. Bu destekle birlikte dama daha çok yaygınlaşacak. Çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtararak sosyalleşmelerine imkan sağlayan bu oyuna birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. 18. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası için Mustafakemalpaşa'ya gelen tüm damacılarımıza dostça bir yarışma diliyorum" dedi.

(UGR-MŞ)



19.08.2017 17:02:08 TSI

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