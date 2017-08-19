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TED Koleji öğrencileri BM Gençlik konferansına katılacak



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MALATYA (İHA) - TED Malatya Koleji Özel Lisesi öğrencileri Türkiye'nin en seçkin lise öğrencilerinin katıldığı ve sunum dilinin İngilizce olduğu Birleşmiş Milletler Gençlik Konferansında sunum yapacaklar.

İstanbul Erkek Lisesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü Türkiye'nin en önde gelen liselerarası konferanslarından biri olan Model Birleşmiş Milletler Konferansının bu sene 6'ıncısı düzenleniyor. Konferansa TED Malatya Koleji Özel Lisesi MUN ( Model United Nationel) Kulübü öğrencileri de katılarak İngilizce sunum yapacaklar. 19-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek konferansta TED Malatya Koleji Özel Lisesi MUN ( Model United Nationel) Kulübü öğrencileri Türkiye'den ve dünyadan bir çok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bularak uluslar arası meseleler konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Peki Model Birleşmiş Milletler (MUN) nedir?

MUN, lise ve üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler'deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyon. MUN akademik bilgi ve yabancı dil becerilerinin kullanarak kültürler arası etkileşimi ve paylaşımı sağlıyor. Katılımcıların gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede katılımcıların dünyaya bakış açılarını geliştiriyor.

(CÖ-SD-Y)



19.08.2017 17:08:19 TSI

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