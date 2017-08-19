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Havalimanı temmuz istatistikleri açıklandı



VAN (İHA) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda Temmuz ayında 158 bin 897 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerini açıklandı. Açıklamada, "Temmuz ayında Van Ferit Melen Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 158 bin 820, dış hat yolcu trafiği 77 toplamda ise yüzde 23 artışla 158 bin 897 oldu. 2017 yılı Temmuz ayında Van Ferit Melen Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 27 artışla bin 257 oldu. Dış hatlar uçak trafiği4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 26 artışla bin 261'e ulaştı. 2017 Yılı Temmuz ayında Van Ferit Melen Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 5 artışla bin 272 ton olarak gerçekleşti" denildi.

"7 aylık gerçekleşmeler"

2017 yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre; "Van Ferit Melen Havalimanı'ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 909 bin 150 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla 7 bin 296'ya, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 7 bin 389 tona ulaştığı" bilgisi paylaşıldı.

(ŞAK-Y)



19.08.2017 17:09:37 TSI

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