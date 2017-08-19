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Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına ücretsiz futbol okulu



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübünde açılan futbol okulunda şehit ve gazi ailelerinin çocuklarından ücret alınmayacağı bildirildi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen basın toplantısına Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Özcan Ağırbaş, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve kulübün antrenörleri katıldı.



"Ücret almamayı kararlaştırdık"

Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Özcan Ağırbaş, spor okullarına kayıt yaptıracak olan şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmayacağını belirterek, "Yeni kurduğumuz futbol okulumuzda çeşitli yaş gruplarına spor yaptırmak istiyoruz. Amacımız doğru eğitimle çocuklarımızı spor terbiyesi, eğitimi ve öğretimiyle bilinçli olarak geleceğe hazırlamak. Yola çıkarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim.' sözünü kendimize örnek aldık ve çalışmalarımızı bu söz üzerine odakladık. Bu doğrultuda çocuklarımızla en iyi şekilde çalışabilecek hocalarımız Nazım Zobar ve Rıza Can Aşık ile anlaştık. Futbol okulumuzda sembolik olarak aylık 50 lira ücret alacağız. Bu dönemle birlikte spor okullarımıza kayıt yaptıracak şehit ve gazi çocuklarından ise ücret almamayı kararlaştırdık. Vatanımız uğruna canını veren şehitlerimiz ve yine vatanımız uğruna gazi olanların çocukları bizim de çocuklarımızdır. Onlara ücretsiz spor yaptırmayı kararlaştırdık. Tüm çocuklarımızı spor yapmaya bekliyoruz" dedi.



"Şehitlerimizin kıymetli emanetlerini unutmayacağız"

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ise, "Edirne İl Özel İdaresi tarafından açılan futbol okulunu biz yakından takip edeceğiz ve destek vereceğiz. Elimizden gelen imkanlar dahilinde sizlerle birlikte olacağız. Hedefinize ulaşmak için biz de sizlere katkı sunacağız. Çünkü açmış olduğunuz futbol okulunda, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli evlatlarına yer ayırdınız, onları unutmadınız. Biz de bundan sonra her konuda sizlere destek olacağız. Şehitlerimizin kıymetli emanetlerini unutmamak, onları toplum içinde muhafaza etmek, onlarla birlikte olmak bizler için çok önemli. Bütün evlatlar kıymetli ve özel ancak onlar bize şehitlerimizin emaneti oldukları için çok daha özel, çok daha kıymetliler. Şehit aileleriyle birlikte olan, şehit ailelerini destekleyen, onların yanında olan, diz dize omuz omuza saf tutan kim varsa biz de onlarla hiç çekinmeden hiç korkmadan diz dize omuz omuza saf tutmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

(EY-MK-Y)



19.08.2017 17:18:09 TSI

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