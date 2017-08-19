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Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı



(Fotoğraflı)



ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı gerçekleştirildi.

16 Resim Bölümü, 16 Grafik Tasarım Bölümü, 15 Seramik Bölümü ve 15 Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere toplamda 62 kontenjanın olduğu sınava, çok sayıda başvuru oldu.

Grafik Tasarımı, Resim ve Seramik Bölümü için başvuran adaylara "Canlı Modelden Desen" ve "İmgesel Desen" sınavı uygulandı. Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için başvuran adaylar içerisinden "Müziksel İşitme" sınavında başarılı olanlara ise "Müzik Bilgisi ve Alan Kültürü" sınavı ile sözlü sınav uygulandı.

(ÇN-SLH-Y)



19.08.2017 17:21:53 TSI

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