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Manisa BBSK yeni sezonu kurban keserek karşıladı



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MANİSA (İHA) - Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon açılışını kurban keserek yaptı. Halil Onultmak tesislerinde bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Heyet ve Futbolcular, yeni sezonun sakatlık olmadan, kazasız, belasız ve hayırlı olmasını temennisiyle kurban kesti.

Önümüzdeki hafta Yomraspor ile deplasmanda karşılaşarak yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon açılışını kurban keserek yaptı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Heyet ve Futbolcular yeni sezonun sakatlık olmadan, kazasız, belasız ve hayırlı olmasını temennisiyle kurban kestiler. Teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, "Sezonun kazasız belasız ve iyi geçmesi adına sezon açılışımızda kurban kesiyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah güzel bir sezonu geride bırakır ve hedeflerimizi gerçekleştiririz" dedi.

(SC-Y)



19.08.2017 17:52:30 TSI

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