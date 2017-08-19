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AK Parti'de Eskişehir teşkilatında kongre heyecanı başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:07
AK Parti'de Eskişehir teşkilatında kongre heyecanı başladı
AK Parti'de Eskişehir teşkilatında kongre heyecanı başladı
- Beylikova ve Mihalıççık'ta partinin yeni yöneticileri seçildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir teşkilatında, ülke genelinde bir ilk olarak 6'ncı olağan kongre süreci heyecanı başladı. Bugün Beylikova ve Mihalıççık'ta geniş katılımla tek liste halinde yapılan kongrelerde, yeni ilçe yöneticileri seçildi
Uşak Milletvekili Eskişehir Koordinatörü Alim Tunç'un katılımları ile gerçekleşen kongrenin ilki Beylikova ilçesinde yapıldı. Beylikova Belediyesi binasının yanındaki konferans salonundaki kongreye, Milletvekili Alim Tunç'un, Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili vatandaş katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu kongrede Ak Partili kadınların çokluğu dikkat çekti. Milletvekili Alim Tunç, bütün katılımcıların yanı sıra özellikle kadınlara teşekkür ederek örnek gösterdi. Yapılan konuşmalar, faaliyet ve denetim raporların ibrasının ardından tek liste halinde seçimle geçildi. Hasan Basri Doğan'ın başkanlığındaki yeni yönetim oy birliği ile seçimi kazandı.
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, AK Parti'de kongrelerin birlik ve beraberlik içinde güçlenme ve tazelenme süreçleri olduğunu belirtti ve İlçe Başkanı seçilen Hasan Basri Doğan ve yönetimine başarılar diledi. Kongre sonrası Ak Parti heyeti ilçeyi gezerek vatandaşlarla sohbet etti, kahvehanede vatandaşlarla çay içti.
Ak Parti heyeti daha sora Mihalıççık ilçesine geçti. Buradaki kongreye Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay da katıldı. Bütün hazırlıkların yapıldığı Mihalıççık Belediyesi yanındaki konferans salonundaki büyük heyecan vardı. Yapılan konuşmalar, faaliyet ve denetim raporların ibrasının ardından tek listenin katıldığı seçimlerde mevcut Başkan Soner Ergün güven tazeledi. Kongreye katılamayan Milletvekili Harun Karacan'ın gönderdiği tebrik mesajı okundu.
Parti yetkilileri, Türkiye'de ilk kongrelere Eskişehir teşkilatının başladığını belirterek, "Türkiye'de uygulanacak olan 6. olağan ilçe kongrelerine Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinden startı verdik. Bu anlamda da ülke genelinde ilk ilçe kongreleri biz yapıyoruz. O yüzden Ankara'ya kongrelerini tamamlamış olarak ilk gitmiş şehir de Eskişehir olacaktır" diye belirttiler.
(İHA-MET-Y)

19.08.2017 18:10:30 TSI
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