17 Ağustos'u unutmamak için eğitimler devam ediyor
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Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin anma etkinlikleri Afet Bilinci Eğitimleri ile devam ediyor.
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Özel Ana Kucağı Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Kurumların toplantı salonunda verilen eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
(HLD-SO-Y)
20.08.2017 10:18:41 TSI
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