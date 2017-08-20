ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

17 Ağustos'u unutmamak için eğitimler devam ediyor

20 Ağustos 2017 Pazar, 10:16
17 Ağustos'u unutmamak için eğitimler devam ediyor
17 Ağustos'u unutmamak için eğitimler devam ediyor

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin anma etkinlikleri Afet Bilinci Eğitimleri ile devam ediyor.
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Özel Ana Kucağı Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Kurumların toplantı salonunda verilen eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
(HLD-SO-Y)

20.08.2017 10:18:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alışveriş coşkusu tam gaz Tekira AVM'de
YEREL

ALIŞVERİŞ COŞKUSU TAM GAZ TEKİRA AVM'DE
Mahalle muhtar kazayı ucuz atlattı
YEREL

MAHALLE MUHTAR KAZAYI UCUZ ATLATTI
5. Uluslararası 12. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali
YEREL

5. ULUSLARARASI 12. GELENEKSEL KÜLTÜR, SANAT VE BARIŞ FESTİVALİ
Şarköy'de muhtarlar toplantısı düzenlendi
YEREL

ŞARKÖY'DE MUHTARLAR TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Sokaktaki hayvanlar bakımeviyle hayata dönüyor
YEREL

SOKAKTAKİ HAYVANLAR BAKIMEVİYLE HAYATA DÖNÜYOR
Süleymanpaşa Vizyon Planı toplantıları turizm sektörü ile başladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA VİZYON PLANI TOPLANTILARI TURİZM SEKTÖRÜ İLE BAŞLADI
Tekirdağ'ın geleceği için birlik çağrısı
YEREL

TEKİRDAĞ'IN GELECEĞİ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI