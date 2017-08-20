Alışveriş coşkusu tam gaz Tekira AVM'de
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekira alışveriş merkezi düzenlediği kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.
08 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında Tekira AVM bünyesindeki mağazalardan yapılan her 100 TL ve üzeri alışveriş fiş/faturalarını danışmaya onaylatan o kart sahibi ziyaretçiler, '2017 Model MINI Copper 5 Kapı' aracı kazanma şansına erişiyor.
3 Kasım tarihinde Tekira AVM zemin katında noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile '2017 Model MINI Copper 5 Kapı' araç sahibine kavuşacak.
Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM'de alışveriş coşkusu tam gaz devam ediyor.
(HLD-SO-Y)
20.08.2017 10:21:22 TSI
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