Muratpaşa'da 7'den 70'e tiyatro kursu
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat kursları genç-yaşlı tüm sanatseverleri buluşturuyor. Tiyatro kursuna devam eden 7 yaşındaki Sahra Yılmaz en genç, 65 yaşındaki İsmail Köke ise en yaşlı kursiyer oldu
Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen yaz dönemi sanat kurslarının tiyatro-drama-diksiyon bölümünde; 112 kursiyer eğitim alıyor. 1 Temmuz 2017'de başlayan yaz dönemi tiyatro-drama-diksiyon kursu 7-14 ve 16-60 yaş gruplarında düzenlendi. Pazartesi ve salı günleri yapılan 7-14 yaş grubu tiyatro kursuna 65, cuma günleri yapılan drama-diksiyon kursuna ise 16 çocuk katılıyor. 16-60 yaş grubu yetişkin tiyatro kursuna ise 31 kursiyer katılıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin uzman eğitmeni Erhan Kargın'dan tiyatro eğitimi alan 7 yaşındaki Sahra Yılmaz, kursların en genç, 65 yaşındaki İsmail Köke ise en yaşlı öğrencisi oldu. Yaz dönemi tiyatro-drama-diksiyon kursları, 1 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacak.
(SM-
20.08.2017 10:27:24 TSI
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