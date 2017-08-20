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İzmit'te 90 ton kitap toplandı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da eski ders kitaplarını okullardan toplamaya devam ediyor.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yürütülen çalışma kapsamında okullardan toplanan eski ders kitapları geri dönüşüme kazandırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan belediyenin Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri "Bilindiği gibi eğitim-öğretim sezonu başında öğrencilere devlet tarafından kitaplar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yılsonunda ise atık durumuna düşen bu kitaplar okullardan belediyemiz tarafından toplanıyor. Toplanan kitaplar karşılığında ise okullara bilgisayar, yazıcı, fotokopi kâğıdı gibi malzemeler alınıyor" şeklinde açıklama yaparak kitapların tamamının Eylül ayına kadar toplanmış olacağını duyurdular. Haziran ayından buyana 82 okuldan 90 ton kitap toplandığını duyuran belediye yetkilileri geri dönüşümleri belediye haricinde gelen kişi ve kurumlara teslim etmemeleri konusunda okulları uyardı.

(MG-OA-Y)



20.08.2017 10:48:55 TSI

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