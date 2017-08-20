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4 bin 500 kitap Gebzeli çocukları bekliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Gebze Belediyesi Kütüphanesi'nde yer alan binlerce kitap Gebzeli çocukları bekliyor.

Gebze Belediyesi Beylikbağı Kütüphanesi'nde çocuklara özel olarak hazırlanan modern okuma salonunda farklı türlerden bin 500'ü çocuk kitabı ve 3 bin adedi de yetişkin kitabı olmak üzere toplam 4 bin 500 kitap okurlarını bekliyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ödüllü kitap okuma yarışmalarının düzenlendiği ve bin adet kitabın Gebzeli çocuklara dağıtıldığı Gebze Belediyesi Beylikbağı Kütüphanesi'nin 400'ü yetişkin ve bin 302'de çocuk üyesi bulunuyor.

Hafta içi saat 08:30 ile 19:00 arasında hafta sonu ise 09:00 ile 17:00 arasında Gebzeli çocukların ve gençlerin hizmetinde olan Gebze Belediyesi Beylikbağı Kütüphanesi'nin yanı sıra İstasyon Bilim Sanat Merkezi kompleksi içerisinde de kütüphane hazırlanarak mahalle ve bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Arapçeşme ve Kirazpınar mahallelerine kazandırılacak Bilim ve Sanat Merkezleri komplekslerine de kütüphane kurulacak.

(UK-OA-Y)



20.08.2017 10:53:10 TSI

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