YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özkaya ailesinin mutlu günü

Özkaya ailesinin mutlu günü



(görüntülü-fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın oğlu Emre Özkaya düzenlenen düğün töreni ile Şirin Bilen ile dünya evine girdi.

Düğün törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Emre ve Şirin çifti salona havai fişek gösterileri ile girerek dans etti. Çiftin dansının bitiminin ardından nikah kıyıldı.

Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıyarken, nikah şahitliğini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Sizler nasihatin en iyisini ailelerinizden almışsınızdır. Bildiğimiz bir ailenin evlatlarısınız. Öncelikle anne ve babaların dualarını almaya gayret edelim. Anne ve babalar hiç bir zaman çocuklarının kötülüğünü istemez, onlar bizim evlerimizin bereket ve huzur kaynağıdır" dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından Özkaya çiftine evlilik cüzdanını teslim eden Vali Süleyman Kamçı, "Her iki ailenin de ilk evlatları dünya evine giriyor. Allah mesut bahtiyar eylesin. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

(AÖ-Y)



20.08.2017 12:05:06 TSI

NNNN

