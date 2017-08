YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti

Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yoğun çalışma temposuna rağmen fırsat buldukça vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Yazgı, Ulu Cami önünde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında karşılaştığı vatandaşlarla hasbihal ederek, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Yazgı'nın ziyaretinden memnun olan vatandaşlar, başkanın her zaman halkın içinde ve yanında olduğunu belirterek, "Başkanımız sağ olsun bizleri ziyaret etti. Aksaray'a yapılan veya yapılması gereken hizmetler konusunda görüşlerimizi aldı. Kendisinden ve çalışmalarından çok memnunuz. Bizlere yapmış olduğu bu anlamlı ziyaretinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, "Biz halkımızın içinden geldik. Her zamanda halkımızın yanındayız. Aksarayımızda yaşayan insanlarımız hizmetlerin en güzeline layık. İnşallah onlara ve şehrimize layık olduğu hizmetleri sunacağız. Halkımızın duası ve desteği ile Aksarayımızı modern bir şehir haline getireceğiz" dedi.

(YC-AH-



20.08.2017 12:35:27 TSI

NNNN