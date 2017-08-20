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Şehit korucuların çocuklarına hediye

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:42
Şehit korucuların çocuklarına hediye
Şehit korucuların çocuklarına hediye
- İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice, şehit çocuklarına elbise hediye ederek yakından ilgilendi

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyon sonucunda şehit olan güvenlik korucularının çocukları başta olmak üzere çocuklara kıyafet hediye edildi.
Şehit güvenlik korucuları Mehmet ve Muzaffer Aladağ ile İhsan Taş için Yaşkütük Mahallesi'nde düzenlenen mevlit öncesi İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice ve İl Jandarma Komutanlığı Protokol Kısım Amiri Jandarma Teğmen Sümeyra Karlı, şehit çocukları başta olmak üzere çocuklara elbise hediye ederek, onlarla tek tek ilgilendiler.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice, "Vatanımız uğruna hayatlarını hiçe sayarak ebediyete göç eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bugün ülkemiz ve bizler ayaktaysak, bu aziz şehitlerimizin canlarını feda etmesine borçluyuz. Yaşkütük Mahallesi'nde ikamet eden, ancak Tendürek Dağı'nda operasyon sırasında şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin mevlidine katıldık. Şehit çocuklarıyla ilgilenerek onları mutlu etmenin sevinci bizleri de mutlu kılıyor. Jandarma ailesi olarak her zaman aziz şehitlerimizin ailelerinin yanında olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.
(MSA-Y)

20.08.2017 12:44:58 TSI
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