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Emniyet Müdürü Alper'den sporcu çocuklara sürpriz



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Gençlerbirliği Futbol kulübünün alt yapı oyuncularıyla bir araya gelerek milli sporcu Ümit Kurt'u arayarak büyük sürpriz yaptı.

Çocuklarla bir süre muhabbet edip spor hayatlarında başarılar dileyen Müdür Alper, daha sonra Çaykur Rizespor'da oynayan Milli Futbolcu Ümit Kurt'u cep telefonuyla görüntülü aradı. Milli Sporcu Kurt'la görüntülü konuşan Müdür Alper, Milli Sporcu Kurt'tan çocuklara spor hayatına nasıl başladığını ve sporun güzelliklerinden bahsetmesini istedi. Milli Sporcu Kurt ise, çocuklara sporun öneminden ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek çocuklara başarılar diledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Müdür Alper, "Adıyaman'da huzur ve asayişi daha iyi temin etmek adına özellikle terörle mücadele anlamında bir çok işsiz gencimiz sporla uğraşmadığı zamanlarda farklı yönlere gittiğini gördük. Spor yapan bir bünye sağlıklı ve dinç olur. Adıyaman'da sporun gelişmesi için emniyet müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Genç sporcu kardeşlerimiz ile birlikte milli takımda oynamış olan değerli Ümit Kurt ile görüştük. İnşallah burada ki kardeşlerimizden de bir tanesi Türkiye Milli Takımı formasını giyerek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



20.08.2017 12:53:30 TSI

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