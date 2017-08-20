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Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:18
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde refüje çarpan otomobil diğer şeride geçti. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Ragıp K. idaresindeki 27 C 9088 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı daha sonra ise karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(KA-SD-Y)

20.08.2017 13:22:10 TSI
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