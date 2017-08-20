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Balık hallerinde yeni av sezonu hazırlıkları devam ediyor

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:21
Balık hallerinde yeni av sezonu hazırlıkları devam ediyor
Balık hallerinde yeni av sezonu hazırlıkları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül itibari ile açılacak yeni av sezonu öncesinde Balık Hallerinde tadilat çalışmalarına devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül'de yeni av sezonunun açılmasına az bir zaman kala balık hallerinde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ereğli ve Başiskele Karşıyaka Balık Hallerinde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Tadilatlarının yapıldığı alanlar balık sezonuna hazırlanıyor. Yeni sezon ile birlikte balık halleri yeni görünümleriyle hizmet vermeye başlayacak.
6 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Ereğli Balık Halinde tadilat çalışmaları yapılıyor. 8 adet satış yeri, 1 adet kafeterya ve 8 adet tekne bakım ve ağ onarım alanının bulunduğu alanın tamamında boya ve sıva işleri yapılıyor. Ayrıca 150 metrekare alan güvenlik sebebiyle çitlerle çevriliyor.
Hazırlıklar kapsamında çalışmaların bir diğeri ise Başiskele ilçesinde bulunan Karşıyaka Balık Hali'nde devam ediyor. 8 bin metrekare alan üzerinde 12 dükkân ve 1 kafeteryanın bulunduğu alanda çatının sundurmaları uzatılıyor. Mezatta gölge alan oluşturma ve balıkların daha taze kalmasını sağlamak için planlanan çalışmada, dükkân önleri sundurma ile güneşten ve olası yağmurdan korunacak.
Her iki alanda da yapılan tadilatlar ile birlikte alanda bulunan kameraların tamamı da yenileniyor ve yenileri ekleniyor. Hali hazırda bulunan 12 kamera 32'ye çıkarılıyor. Alanlarda 16'şar olarak eşit bir şekilde alanlara monte edilecek kameralar ile 24 saat kesintisiz güvenlik kontrolü yapılacak.
(MG-RFK-Y)

20.08.2017 13:24:01 TSI
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