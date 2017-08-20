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AK Parti Gölpazarı teşkilatı sandık başına gitti

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:31
AK Parti Gölpazarı teşkilatı sandık başına gitti
AK Parti Gölpazarı teşkilatı sandık başına gitti

(Fotoğraflı)

Arslan Altındiş
BİLECİK (İHA) - AK Parti Gölpazarı İlçe Teşkilatı temayül yoklaması için büyük bir katılımla sandık başına gitti.
Bilecik'in Gölpazarı AK Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan Gölpazarı İlçe Başkanlığı temayülü Bilecik Koordinatörü AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık katılımlarıyla gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği temayülde ana kademe ilçe, kadın, gençlik kolları yönetim kurulları, ilçe asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri oylarını kullandılar.
Öte yandan Gölpazarı İlçe Başkanlığı için oy kullananlar istedikleri 3 ismi oy pusulalarına yazarak tercihte bulundular.
(AA-AS-Y)

20.08.2017 13:33:50 TSI
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