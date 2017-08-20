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Edremit- Ayvalık arasında deniz taksiler törenle seferlere başladı

- Edremit Körfezi'nin 2 uç noktası deniz yolu birbirine bağlandı. Deniz taksilerle yol 50 dakika kısalırken, hem yakıt hemde zaman kaybının önüne geçildi, E-87 karayolundaki trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor.



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Edremit - Ayvalık arası deniz yolu ile birbirine bağlandı. Deniz taksi ile ilk sefer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve 12 Belediye Başkanı'nın katıldığı törenle başladı.

Ayvalık iç denizi ile Edremit Körfezi'nin birbirine kavuşturulmasının ardından masmavi bir Ayvalık parolasıyla köprünün altından geçen Başkan Uğur'u; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan'ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, İvrindi Belediye Başkanı Recai Bayraktar, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp yalnız bırakmadı.

Aşırı kirlilik nedeniyle deniz dibi canlısının neredeyse hiç kalmadığı Ayvalık'ın iç denizine yeniden hayat vermek amacıyla harekete geçerek iç deniz ile Körfez suyunun sirkülasyonu için Cunda Köprüsü'nü Ayvalık'a kazandıran Başkan Ahmet Edip Uğur, hedeflerinin masmavi bir Ayvalık olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BADO Deniz Otobüsüyle Ayvalık ile Edremit Körfezi ilçeleri arasında deniz seferlerinin başlayacağının da müjdesini veren Başkan Uğur, "Bu kapsamda; Altınoluk ve Edremitlileri, Cunda Adası'na getirecek, Ayvalıklıları da Cunda Adası'nda Edremit ve Altınoluk'a götüreceğiz. Bugün Ayvalık'a kazandırdığımız köprünün altınının açılmasıyla Ayvalık iç denizi ile Körfez denizini birbirine kavuşturmuş olduk. Böylelikle hem Ayvalıklı balıkçılarımızı daha bereketli avlanmalar yapabilmeleri için kısa yoldan Edremit Körfezi'ne ulaştırdık, hem de BADO Deniz Otobüsleriyle Körfez halkını deniz yoluyla buluşturduğumuzun güzergahının da ilk turunu atmış olduk. Ayvalık'ımıza ve Körfez Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu

Başkan Uğur, BADO seferleriyle Edremit Körfezi ilçeleri arasında daha rahat ve daha çabuk ulaşımın da sağlanacağına dikkat çekerek, bu durumun körfez bölgesinde ekonomik canlılığı beraberinde getireceğini savundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Partili milletvekilleri Poyrazlı ve Bostan'ın yanı sıra 12 ilçe belediye başkanı daha sonra yine BADO'nun 'Avşa' adını taşıyan deniz otobüsüyle, Ayvalık'tan deniz yoluyla ayrıldı.

(SS)



20.08.2017 14:01:06 TSI

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