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Darende yeni Hükumet Konağı hizmete hazır



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende'de inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanan yeni Hükumet Konağı kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, yapımına 2015 yılında başlanan ve hizmete hazır hale getirilen Darende Hükumet Konağında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Özdemir, çevre düzenlemesi ve yol çalışması yapılan Hükumet Konağının kısa bir süre içinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Özgün bir mimariye sahip olan Hükumet Konağının, zemin artı 4 kat olarak inşa edildiğini aktaran Özdemir, binada son rötuşların yapıldığını söyledi. Özdemir, Hükumet Konağında İlçe Müftülüğü, Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü dışındaki tüm birimlerin hizmet vermesinin planlandığını belirterek, Kaymakamlık, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adliye, Tapu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi birimlerin yeni binada hizmet vereceğini ifade etti

(İHU-BT-SD-Y)



20.08.2017 14:32:57 TSI

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